Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів, відсторонили від посади
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон, відсторонено від посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.
Повідомляється, що за клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив його від посади.
Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28 листопада 2025 року.
Нагадаємо, посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024 році.
Що передувало
Раніше керівнику апарату КМДА оголосили підозру у підробці документів для виїзду за кордон під час воєнного стану. За даними РБК-Україна, мова про Дмитра Загуменного, керівника апарату голови КМДА.
Офіційною метою відряджень були нібито зустрічі з лідерами цифрової трансформації та зміцнення міжнародних зв'язків столиці.
Однак правоохоронці встановили, що запрошення від організаторів заходів були підроблені. На їх підставі посадовець двічі незаконно перетнув державний кордон та перебував понад два тижні в Італії та Іспанії.