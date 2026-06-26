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Запрет азартных игр для военных: правительство дало 6 месяцев на реализацию решения

17:15 26.06.2026 Пт
2 мин
Военные оказались более вовлеченными в азартные игры, чем гражданские.
aimg Александр Бердинских aimg Анастасия Мацепа aimg Наталья Деникеева Эксперт aimg Геннадий Новиков Эксперт
Запрет азартных игр для военных: правительство дало 6 месяцев на реализацию решения Фото: точные цифры о привлечении военных к азартным играм не будут публиковать (Укринформ)
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В Минцифри заверили, что вопрос ограничения военных в приоритете и реализовать решение планируется до конца осени.

Об этом сообщила РБК-Украина заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева .

По ее словам, соответствующее постановление Кабмина уже обнародовано, однако техническая реализация займет до шести месяцев. Продолжается процедура перераспределения бюджетных средств государственного агентства PlayCity и подготовка к тендеру на разработку модуля для взаимодействия реестров.

Глава PlayCity Геннадий Новиков объяснил, как именно будет работать механизм.

Запрет азартных игр для военных: правительство дало 6 месяцев на реализацию решения

Фото: схема взаимодействия реестров (PlayCity)

"Мы выбрали механизм взаимодействия двух реестров. Организатор азартных игр будет делать запрос в Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Если ограничения в первом реестре нет - запрос будет автоматически отправляться в реестр Минобороны, который сейчас они готовят, и будет выдавать организатору конечный ответ "да" или "нет".

При этом, по его словам, сам организатор даже не будет знать, почему человеку отказано – из-за обычного самоограничения или статуса военнослужащего.

Наталья Деникеева также рассказала о предварительных результатах первого этапа исследования влияния азартных игр в Украине. В нем опровергли "уязвимость" ВПЛ к азартным играм как категории населения: привлечение внутренне перемещенных лиц к азартным играм не выше общенационального уровня.

В то же время среди молодежи и военных риски оказались более выраженными, говорится в релизе Минцифры. Точные цифры по привлечению военных к азартным играм в ведомстве публиковать не планируют.

"Люди в постоянном стрессе и опасности могут быть более подвержены различным видам зависимостей. Информация о масштабах вовлечения военных в азартные игры является чувствительной, поэтому она ляжет исключительно в основу государственной политики", - резюмировала Деникеева.

Исследование проводит компания "Социоинформ" по заказу Центра ответственной игры. Финальный отчет ожидается в конце августа.

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