Руководитель PlayCity Новиков написал заявление на увольнение

16 июля глава госагентства PlayCity, регулирующего рынок игорного бизнеса в Украине, Геннадий Новиков объявил, что уходит с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Геннадия Новикова в Facebook.

Новиков покидает пост руководителя PlayCity

Он написал заявление на увольнение "по собственному желанию".

"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести - так, как считаю правильным для институции, команды и государства", - заявил Новиков.

Чиновник уверен, что регулятор PlayCity уже стал институцией, которая "реально меняет индустрию в интересах государства, общества и честных правил игры".

Также он отметил, что за время функционирования PlayCity команда смогла сделать гораздо большее, чем было сделано за годы до этого.

Итоги работы в PlayCity

Среди главных достижений после запуска PlayCity в июне 2025-го Новиков назвал:

формирование команды,

возобновление лицензирования игорного бизнеса, что принесло стране почти 2 млрд гривен дополнительных поступлений;

что принесло стране почти 2 млрд гривен дополнительных поступлений; разработку Госсистемы онлайн-мониторинга (ГСОМ) , к которой уже подключены 28 из 30 лицензированных организаторов азартных игр.

Также регулятор: