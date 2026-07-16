Руководитель PlayCity Новиков написал заявление на увольнение
16 июля глава госагентства PlayCity, регулирующего рынок игорного бизнеса в Украине, Геннадий Новиков объявил, что уходит с должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Геннадия Новикова в Facebook.
Новиков покидает пост руководителя PlayCity
Он написал заявление на увольнение "по собственному желанию".
"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести - так, как считаю правильным для институции, команды и государства", - заявил Новиков.
Чиновник уверен, что регулятор PlayCity уже стал институцией, которая "реально меняет индустрию в интересах государства, общества и честных правил игры".
Также он отметил, что за время функционирования PlayCity команда смогла сделать гораздо большее, чем было сделано за годы до этого.
Итоги работы в PlayCity
Среди главных достижений после запуска PlayCity в июне 2025-го Новиков назвал:
- формирование команды,
- возобновление лицензирования игорного бизнеса, что принесло стране почти 2 млрд гривен дополнительных поступлений;
- разработку Госсистемы онлайн-мониторинга (ГСОМ) , к которой уже подключены 28 из 30 лицензированных организаторов азартных игр.
Также регулятор:
- заблокировал более 700 страниц в социсетях,
- оштрафовал на почти 88 миллионов гривен нарушителей законодательства о рекламе азартных игр,
- запустил систему треккинга нелегальных вебсайтов, благодаря которой было заблокировано более 9,5 тысячи сайтов и их "зеркал";
- разработал и наполнил реестры в сфере азартных игр;
- возобновил плановые проверки игорного бизнеса после продолжительного моратория с 2022 года;
- построил систему антикоррупционного надзора;
- возобновил 100% отчетности бизнеса государству.
Напомним, что в Минцифры в июне 2026 года рассматривался вопрос запрета азартных игр для военных. Глава PlayCity Геннадий Новиков объяснил, как именно будет работать механизм.
Министерство цифровой трансформации обратилось в Кабмин с предложением ввести конкурсный принцип назначения руководителя государственного агентства PlayCity в июне 2025 года.