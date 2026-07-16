Керівник PlayCity Новіков написав заяву на звільнення
16 липня голова держагентства PlayCity, що регулює ринок грального бізнесу в Україні, Геннадій Новіков оголосив, що йде з посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геннадія Новікова у Facebook.
Новіков залишає посаду керівника PlayCity
Він написав заяву на звільнення "за власним бажанням".
"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті - так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", - заявив Новіков.
Чиновник впевнений, що регулятор PlayCity вже став інституцією, яка "реально змінює індустрію в інтересах держави, суспільства і чесних правил гри".
Також він зазначив, що за час функціонування PlayCity команда змогла зробити набагато більше, ніж було зроблено за роки до цього.
Підсумки роботи у PlayCity
Серед головних досягнень після запуску PlayCity у червні 2025-го, Новіков назвав:
- формування команди,
- відновлення ліцензування грального бізнесу, що принесло країні майже 2 млрд гривень додаткових надходжень;
- розробку Держсистеми онлайн-моніторингу (ДСОМ), до якої вже підключено 28 із 30 ліцензованих організаторів азартних ігор.
Також регулятор:
- заблокував понад 700 сторінок у соцімережах,
- оштрафував на майже 88 мільйонів гривень порушників законодавства про рекламу азартних ігор,
- запустив систему трекінгу нелегальних вебсайтів, завдяки якій було заблоковано понад 9,5 тисяч сайтів і їхніх "дзеркал";
- розробив та наповнив реєстри у сфері азартних ігор;
- відновив планові перевірки грального бізнесу після тривалого мораторію з 2022 року;
- побудував систему антикорупційного нагляду;
- відновив 100% звітності бізнесу державі.
Нагадаємо, що у Мінцифрі у червні 2026 року розглядали питання заборони азартних ігор для військових. Голова PlayCity Геннадій Новіков пояснив, як саме працюватиме механізм.
Міністерство цифрової трансформації звернулося до Кабміну із пропозицією запровадити конкурсний принцип призначення керівника державного агентства PlayCity у червні 2025 року.