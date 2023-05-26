RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Руководитель Microsoft назвал главные проблемы искусственного интеллекта

Фото: президент Microsoft Брэд Смит (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В речи, направленной на решение вопроса, как лучше всего регулировать искусственный интеллект, глава Microsoft призвал принять меры, чтобы убедиться, знают ли люди, когда фотография или видео настоящие, а когда созданы искусственным интеллектом, потенциально для подлых целей.

"Нам придется решить проблемы, связанные с глубокими фейками. Нам придется обратить внимание, в частности, на то, что нас беспокоит большинство иностранных операций по кибервлиянию, виды деятельности, уже осуществляемые правительством России, Китая, Ирана", - отметил Смит.

Он добавил, что глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство в технологиях искусственного интеллекта.

Также Брэд Смит призвал к лицензированию наиболее критических форм искусственного интеллекта с обязательствами по защите физической безопасности, кибербезопасности, национальной безопасности.

Ранее генеральный директор компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
MicrosoftИскусственный интеллект