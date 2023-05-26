Керівник Microsoft назвав головні проблеми штучного інтелекту

У промові, спрямованій на вирішення питання, як найкраще регулювати штучний інтелект голова Microsoft закликав вжити заходів, щоб переконатися, чи люди знають, коли фотографія чи відео справжні, а коли створені штучним інтелектом, потенційно для підлих цілей.

"Нам доведеться вирішити проблеми, пов’язані з глибокими фейками. Нам доведеться звернути увагу, зокрема, на те, що нас турбує більшість іноземних операцій з кібервпливу, види діяльності, які вже здійснюються урядом Росії, Китаю, Ірану", - зазначив Сміт.

Він додав, що глибинні фейки викликають найбільше занепокоєння у технологіях штучного інтелекту.

Також Бред Сміт закликав до ліцензування найбільш критичних форм штучного інтелекту із зобов’язаннями щодо захисту фізичної безпеки, кібербезпеки, національної безпеки.