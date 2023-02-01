ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны

Новина українською →
Киев, Среда 01 февраля 2023 19:40
У Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны Фото: у Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных с бывшими чиновниками ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

В ведомстве отмечают, что проводят проверки в связи с объявлением подозрения бывшим должностным лицам Минобороны.

"В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", - сказано в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что в декабря 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. При этом в конце января сняли с должности замминистра обороны.

Напомним, сотрудники СБУ сегодня, 1 февраля, проводили обыски у бывших сотрудников Минобороны, которые были связаны со скандалом насчет закупок продуктов для армии.

Позже стало известно, что бывшему директору Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, а также экс-заместителю главы Минобороны объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины коррупция
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников