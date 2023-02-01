У Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны
Министерство обороны содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных с бывшими чиновниками ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
В ведомстве отмечают, что проводят проверки в связи с объявлением подозрения бывшим должностным лицам Минобороны.
"В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", - сказано в сообщении ведомства.
Также там напомнили, что в декабря 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. При этом в конце января сняли с должности замминистра обороны.
Напомним, сотрудники СБУ сегодня, 1 февраля, проводили обыски у бывших сотрудников Минобороны, которые были связаны со скандалом насчет закупок продуктов для армии.
Позже стало известно, что бывшему директору Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, а также экс-заместителю главы Минобороны объявили подозрение.
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