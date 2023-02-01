У Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны

Министерство обороны содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных с бывшими чиновниками ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram .

В ведомстве отмечают, что проводят проверки в связи с объявлением подозрения бывшим должностным лицам Минобороны.

"В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", - сказано в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что в декабря 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. При этом в конце января сняли с должности замминистра обороны.