Руководитель аппарата КГГА: власть использует подозрения для дискредитации

Пятница 15 августа 2025 14:34
UA EN RU
Руководитель аппарата КГГА: власть использует подозрения для дискредитации Фото: Дмитрий Загуменный (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Подозрение прокуратуры за ремонт здания АТП в центре столицы - это преследование с целью запугивания, блокирования работы города и дискредитации команды мэра Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

"Я бы назвал это подозрение досудебным преследованием с целью запугивания, блокирования работы и публичной дискредитации. Там говорится о том, что в 2019 году в неустановленное время в неустановленном месте я якобы сговорился с рядом неустановленных лиц о совершении преступных действий. К этому приложениями подложена экспертиза, мои должностные инструкции и еще несколько документов", - заявил Загуменный.

Он отметил, что в здании, претензии по ремонту которого выдвигает Киевская прокуратура, расположено коммунальное предприятие. Хотя оно и было передано в частные руки во времена Черновецкого в 2010 году, сейчас арестовано по подозрению в незаконной приватизации, но продолжает находиться на балансе КГГА.

"Там находится наше коммунальное предприятие "АТП КГГА", и мы обязаны содержать здание в надлежащем состоянии. В 2019 году возникла острая необходимость в аварийном ремонте фасада - элементы могли обвалиться и повредить прохожим и имуществу. На восстановление 5-этажного здания было потрачено 1,2 млн грн - минимальную сумму, необходимую для приведения сооружения в надлежащее состояние. Это позволило предприятию продолжить работу. За это время его деятельность принесла 41 млн грн дохода в городской бюджет", - рассказал Дмитрий Загуменный.

Руководитель аппарата КГГА: власть использует подозрения для дискредитацииРуководитель аппарата КГГА: власть использует подозрения для дискредитации

Он подчеркнул, что с конца 2022 года почти все заработанные средства "АТП КГГА" направляет на восстановление техники для ВСУ по договорам с воинскими частями.

"Несмотря на системное давление со стороны правоохранительных органов, ежедневные обыски в здании КГГА, которые парализуют работу и блокируют целые отрасли жизнедеятельности города, мы и в дальнейшем будем работать и помогать военным", - подчеркнул Дмитрий Загуменный.

Ранее мэр Киева Кличко назвал "абсурдными" 22 подозрения представителям столичной власти, которые вручила прокуратура. Киевский городской голова считает такую "удивительную продуктивность" дальнейшим уничтожением местного самоуправления в Украине.

КГГА
