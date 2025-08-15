ua en ru
Керівник апарату КМДА: влада використовує підозри для дискредитації

П'ятниця 15 серпня 2025 14:34
UA EN RU
Керівник апарату КМДА: влада використовує підозри для дискредитації Фото: Дмитро Загуменний (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Підозра прокуратури за ремонт будівлі АТП в центрі столиці - це переслідування з метою залякування, блокування роботи міста та дискредитації команди мера Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

"Я б назвав цю підозру досудовим переслідуванням з метою залякування, блокування роботи та публічної дискредитації. Там йдеться про те, що в 2019 році в невстановлений час у невстановленому місці я нібито змовився з низкою невстановлених осіб щодо вчинення злочинних дій. До цього додатками підкладена експертиза, мої посадові інструкції та ще декілька документів", - заявив Загуменний.

Він зазначив, що в будівлі, претензії щодо ремонту якої висуває Київська прокуратура, розташоване комунальне підприємство. Хоча вона і була передана у приватні руки за часів Черновецького у 2010 році, зараз є арештованою за підозрою в незаконній приватизації, але продовжує перебувати на балансі КМДА.

"Там знаходиться наше комунальне підприємство "АТП КМДА", і ми зобов’язані утримувати будівлю в належному стані. У 2019 році виникла гостра потреба в аварійному ремонті фасаду - елементи могли обвалитися та зашкодити перехожим і майну. На відновлення 5-поверхової будівлі було витрачено 1,2 млн грн – мінімальну суму, необхідну для приведення споруди в належний стан. Це дозволило підприємству продовжити роботу. За цей час його діяльність принесла 41 млн грн доходу до міського бюджету", - розповів Дмитро Загуменний.

Він підкреслив, що з кінця 2022 року майже всі зароблені кошти "АТП КМДА" спрямовує на відновлення техніки для ЗСУ за договорами з військовими частинами.

"Попри системний тиск з боку правоохоронних органів, щоденні обшуки в будівлі КМДА, які паралізують роботу та блокують цілі галузі життєдіяльності міста, ми й надалі будемо працювати та допомагати військовим", - наголосив Дмитро Загуменний.

Раніше мер Києва Кличко назвав "абсурдними" 22 підозри представникам столичної влади, які вручила прокуратура. Київський міський голова вважає таку "дивовижну продуктивність" подальшим знищенням місцевого самоврядування в Україні.

