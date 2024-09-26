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Грузинская партия использовала для рекламы разрушения в Украине. В МИД резко отреагировали

Четверг 26 сентября 2024 18:50
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Грузинская партия использовала для рекламы разрушения в Украине. В МИД резко отреагировали Иллюстративное фото: последствия войны в Украине в Грузии использовали для рекламы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Партия "Грузинская мечта" для своей политической рекламы использовала снимки последствий российской агрессии в Украине. Такие фото она цинично сравнивала с кадрами из мирной Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA и Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Политическая реклама "Грузинской мечты"

В видеоролике и на рекламных баннерах скандальная партия противопоставила фотографии с разрушениями, которые вызвала путинская война, фотографиям целых грузинских городов, фонтанов и автобусов. В частности, в рекламе присутствуют кадры из Мариуполя.

Фото: реклама "Грузинской мечты" (facebook.com/sovanews)

На кадрах из Украины снизу добавили надпись "Нет войне", а на кадрах из Грузии - "Выбери мир".

Уже известно, что такие баннеры появились на улицах Тбилиси и других регионов страны.

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило использование в политической рекламе изображений последствий российской агрессии, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества. Такой циничный шаг "Грузинской мечты" в ведомстве назвали недопустимым.

"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления - это также цена мира в Грузии", - подчеркнули в МИД.

Министерство призвало "Грузинскую мечту" и все заинтересованные стороны удерживаться от использования темы войны в предвыборной кампании.

Также в ведомстве заверили, что Украина и дальше будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

При этом в МИД выразили надежду, что Грузия продолжит стратегический курс на присоединение к Евросоюзу и НАТО.

Что предшествовало

Напомним, "Грузинская мечта" уже неоднократно отличалась скандальными действиями, которые касались Украины.

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который является членом партии, повторил российские нарративы о том, что из-за Революции Достоинства в Украине "несколько раз назначали власти извне".

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