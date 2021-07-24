ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кент про екстрадицію Фірташа до США: чекаємо на рішення суду в Австрії

Новость на русском →
Київ, Субота 24 липня 2021 16:43
Кент про екстрадицію Фірташа до США: чекаємо на рішення суду в Австрії Фото: український бізнесмен Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)
Автор: РБК-Україна

У справі про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа США чекають на остаточне рішення суду в Австрії. Вашингтон повністю довіряє австрійській судовій системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" тимчасово повіреного у справах США Джорджа Кента.

"Ми почали цей процес, на жаль, більш ніж сім років тому. І до цього дня ми чекаємо. Кожна людина в Австрії має право на апеляцію. Чекаємо на остаточне рішення судової системи Австрії", - зазначив Кент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США, але захист наполіг на повторному розгляді справи у зв'язку з якимись "додатковими доказами", відтоді минуло вже два роки.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Фірташ Сполучені Штати Америки Австрія экстрадиция
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"