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Кент об экстрадиции Фирташа в США: ждем решения суда в Австрии

Новина українською →
Киев, Суббота 24 июля 2021 16:43
Кент об экстрадиции Фирташа в США: ждем решения суда в Австрии Фото: украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)
Автор: РБК-Украина

В деле об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа США ждут окончательного решения суда в Австрии. Вашингтон полностью доверяет австрийской судебной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" временно поверенного в делах США Джорджа Кента.

"Мы начали этот процесс, к сожалению, более чем семь лет назад. И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии", - отметил Кент.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, но защита настояла на повторном рассмотрении дела в связи с некими "дополнительными доказательствами", с тех пор прошло уже два года.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом".

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Дмитрий Фирташ Соединенные Штаты Америки Австрия экстрадиция
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