Кэмерон призовет союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, - Bloomberg

В своей первой большой речи после возвращения в правительство, экс-британский премьер в четверг, 9 мая, будет призывать союзников по НАТО выполнить обещание тратить на оборону 2% от экономического производства, а затем увеличить эти расходы до 2,5%. Он также намерен предупредить, что "слишком малые и запоздалые действия лишь подталкивают агрессора".

"Я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен. Хотя многие страны критиковали атаки хуситов, только США и Великобритания захотели и смогли сделать шаг вперед и нанести ответный удар. Или же расходы на оборону в Европе, куда все еще некоторые не желают инвестировать, даже когда на нашем континенте бушует война", - предупредит Кэмерон в своем выступлении в Национальном центре кибербезопасности.

Агентство Bloomberg отмечает, что поскольку растет беспокойство и риск, что война России с Украиной втянет Запад, замечание Кэмерона является упреком странам НАТО, которые все еще не выполняют обещания по расходам на оборону через десять лет после того, как оно было дано.

Хотя вторжение России в Украину подтолкнуло НАТО к активизации усилий по увеличению оборонных расходов, такие страны, как Канада, Испания и Италия, пытаются достичь целевого показателя в 2%. Германия, крупнейшая экономика Европы, лишь недавно впервые достигла этой цели.

Британское правительство премьер-министра Риши Сунака, со своей стороны, пообещало увеличить расходы до 2,5% ВВП к 2030 году.

"Мы находимся в битве воль. Мы все должны доказать, что наши противники ошибаются - Британия, наши союзники и партнеры во всем мире. Так не может продолжаться дальше. Мы должны быть жестче и настойчивее", - скажет Кэмерон.