Кем считают себя украинцы и от чего зависит самоидентификация: данные опроса

Абсолютное большинство (85%) населения Украины считают себя прежде всего гражданами своей страны. Жителем своего населенного пункта или региона себя считают чуть более 6%.

Кроме того, гражданином мира или Европы себя назвали почти 4%. Около 3% считают себя представителем этноса или нации. Гражданином бывшего Советского Союза себя чувствует чуть менее 1% опрошенных.

"Таким образом, за небольшими исключениями, население Украины считает себя прежде всего гражданами своей страны", - отмечают социологи.

При этом среди различных социальных категорий населения - возрастных, региональных, лингво-этнических, гендерных и поселенческих - нет большой разницы по этому показателю. Так, среди жителей Востока 81% считают себя прежде всего гражданами Украины, среди русскоязычных украинцев - 81%, среди русскоязычных русских - 78%.

В контексте этничности и языка, который использовал респондент, несколько отличные распределения были зафиксированы среди респондентов, которые общались исключительно на русском. Среди них гражданскую идентичность выбрали 88% русскоязычных украинцев и 78% русскоязычных русских, при этом увеличение зафиксировано для местной и глобальной идентичности. В свою очередь респонденты, которые использовали различные варианты смеси украинского и русского языков во время общения практически не отличались по своим ответам от респондентов, которые использовали исключительно украинский язык.

Показательна динамика изменений гражданской идентичности, которая была зафиксирована в 1992 году и в период с 2000 года и по настоящее время (для этого использованы данные Института социологии НАН Украины). Так, гражданская идентичность выросла почти в два раза - с 45,6% до 84,6%, сделав тем самым маргинальными все другие виды идентичности в территориальном и политическом контексте, отмечается в сообщении КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.