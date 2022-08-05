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Більшість українців зараховують себе до ПЦУ. Скільки залишилося прихильників Московського патріархату

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 15:52
Більшість українців зараховують себе до ПЦУ. Скільки залишилося прихильників Московського патріархату Фото: Московський патріархат в Україні втратив прихильників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2022 року 72% українців ідентифікують себе як православних. Кількість прихильників УПЦ Московського патріархату з останній рік впала з 18 до 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України (ПЦУ), зросла за рік з 42% до 54%

Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Вважають себе атеїстами 10% українців.

До Української греко-католицької церкви належать 8% респондентів.

Протестантів в Україні 2%, представників різних християнських церков (наприклад Свідків Ієгови) - 2%, католиків - 1%.

Більшість українців зараховують себе до ПЦУ. Скільки залишилося прихильників Московського патріархату

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну 73% прихожан УПЦ Московського патріархату перестали себе ідентифікувати з цією церквою. Крім того, 35% російськомовних українців перейшли на українську.

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