Більшість українців зараховують себе до ПЦУ. Скільки залишилося прихильників Московського патріархату

У липні 2022 року 72% українців ідентифікують себе як православних. Кількість прихильників УПЦ Московського патріархату з останній рік впала з 18 до 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС .

Частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України (ПЦУ), зросла за рік з 42% до 54%

Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Вважають себе атеїстами 10% українців.

До Української греко-католицької церкви належать 8% респондентів.

Протестантів в Україні 2%, представників різних християнських церков (наприклад Свідків Ієгови) - 2%, католиків - 1%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.