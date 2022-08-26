Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА вилетіла з топ-15 вперше за чверть століття

Невдалі виступи українських клубів у єврокубках у сезоні 2022/23 матимуть негативні наслідки на прийдешні сезони. Україна опустилася на 16-те місце в актуальній таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FootballSeeding .

Чотири поразки "Динамо" та "Дніпра-1" впродовж двох тижнів дозволили конкурентам обійти Україну в класифікації країн. Наразі вона на 16-й сходинці з актуальним рейтингом 25,700 балів.

У сезоні 2022/23 "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря" і "Ворскла" сумарно набрали лише 1,900 пункта. Тим часом норвезькі та чеські клуби – 3,500 та 4,250 бали відповідно. Наразі Україна навіть не змогла обійти Росію, що позбавлена місця в єврокубках.

Нинішній результат найгірший для України з 1998 року. Тоді вона перебувала на 17-му місці. Український антирекорд – 28-ма позиція – встановлений ще в 1993 році, коли Україна вперше потрапила до рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

Напередодні "Шахтар" дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з "гірниками" потрапили "Реал", РБ "Лейпциг" і "Селтік". Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня. Натомість "Динамо" та "Дніпро-1" зіграють у групах Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно.