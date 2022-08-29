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Із ким "Шахтар" гратиме в Лізі чемпіонів: повний розклад матчів українського гранда

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Варшава, Понеділок 29 серпня 2022 11:45
Із ким "Шахтар" гратиме в Лізі чемпіонів: повний розклад матчів українського гранда Фото: "Гірники" святкують перший забитий м'яч нового сезону (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Восени донецький "Шахтар" розпочне виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23. Календар поєдинків багаторазового чемпіона України вже затвердили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Гірники" розпочнуть шлях у єврокубках 6 вересня. Суперником донеччан у стартовому турі стане німецький РБ "Лейпциг". Матч відбудеться на саксонському стадіоні "Ред Булл Арена".

Завершиться груповий етап для "Шахтаря" домашнім матчем проти тих же "червоних биків" із Лейпцига. Також суперниками українського гранда в квартеті F стануть шотландський "Селтік" і мадридський "Реал".

Перелік матчів "гірників" у Лізі чемпіонів 2022/23:

  • РБ "Лейпциг" – "Шахтар", 6 вересня, 22:00
  • "Шахтар" – "Селтік", 14 вересня, 19:45
  • "Реал" – "Шахтар", 5 жовтня, 22:00
  • "Шахтар" – "Реал", 11 жовтня, 22:00
  • "Селтік" – "Шахтар", 25 жовтня, 22:00
  • "Шахтар" – РБ "Лейпциг", 2 листопада, 19:45

Із ким &quot;Шахтар&quot; гратиме в Лізі чемпіонів: повний розклад матчів українського гранда

"Шахтар" через розв'язану РФ проти України війну домашні матчі Ліги чемпіонів гратиме у Варшаві. У міжсезоння "гірники" обрав тамтешній Стадіон Війська Польського своєю ареною на єврокубки та орендував тренувальну базу "Легії".

Раніше київське "Динамо" отримало суперників на груповому етапі Ліги Європи. Столичний гранд потрапив до групи B. Там суперниками українського гранда стануть французький "Ренн", стамбульський "Фенербахче" та АЕК Ларнака.

До слова, донецький "Шахтар" дотиснув "Кривбас" у Києві в поєдинку 2-го туру Прем'єр-ліги.

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