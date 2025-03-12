Кэллога фактически отстранили от переговорного процесса, - Politico

Келлог известен как жесткий критик России, который понимает риски переговоров с Кремлем и опасность невыгодной сделки. Представители администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что Келлога фактически отстранили от переговоров

Главную роль в переговорах с украинцами и россиянами сейчас играют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Вольц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Это подтвердили сегодняшние переговоры в Саудовской Аравии, в которых Келлог не участвует.

В Белом доме опровергают эти упреки. Представитель Совета нацбезопасности Джеймс Хьюитт подчеркнул, что Келлог остается ключевой фигурой, особенно в переговорах с европейскими союзниками.

В то же время в Белом доме уверяют, что переговоры ведут Рубио и Уольц, которые остаются жесткими критиками России и пользуются полным доверием Трампа.

Близкий к Келлогу источник Politico заявил, что генерал поддерживает непосредственный контакт с президентом, и это единственный человек, для которого он работает. Кроме того, у него лучшие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским.