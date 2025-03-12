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Кэллога фактически отстранили от переговорного процесса, - Politico

Среда 12 марта 2025 09:05
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Кэллога фактически отстранили от переговорного процесса, - Politico Фото: Кит Келлог, спецпредставитель президента США (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Спецпредставителя президента США Кита Келлога фактически отстранили от переговорного процесса по урегулированию российско-украинской войны. Он не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Келлог известен как жесткий критик России, который понимает риски переговоров с Кремлем и опасность невыгодной сделки. Представители администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что Келлога фактически отстранили от переговоров

Главную роль в переговорах с украинцами и россиянами сейчас играют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Вольц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Это подтвердили сегодняшние переговоры в Саудовской Аравии, в которых Келлог не участвует.

В Белом доме опровергают эти упреки. Представитель Совета нацбезопасности Джеймс Хьюитт подчеркнул, что Келлог остается ключевой фигурой, особенно в переговорах с европейскими союзниками.

В то же время в Белом доме уверяют, что переговоры ведут Рубио и Уольц, которые остаются жесткими критиками России и пользуются полным доверием Трампа.

Близкий к Келлогу источник Politico заявил, что генерал поддерживает непосредственный контакт с президентом, и это единственный человек, для которого он работает. Кроме того, у него лучшие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, что вчера в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины, во время которых Киев заявил о готовности к 30-дневному полному прекращению огня. Теперь аналогичный шаг ожидают от России.

Брюссель поддерживает совместное заявление Украины и США, предусматривающее соглашение о прекращении огня, гуманитарные инициативы и возобновление обмена разведданными и помощью по безопасности.

ЕС подчеркнул, что готов сотрудничать с Украиной, США и партнерами, чтобы способствовать справедливому и прочному миру на основе международного права.

Подробнее о том, о чем договорились США и Украина по итогам переговоров в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.

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