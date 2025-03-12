Келлога фактично усунули від переговорного процесу, - Politico

Спецпредставника президента США Кіта Келлога фактично усунули від переговорного процесу щодо врегулювання російсько-української війни. Він не був присутній на американо-українських перемовинах у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Келлог відомий як жорсткий критик Росії, який розуміє ризики переговорів із Кремлем і небезпеку невигідної угоди. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що Келлога фактично відсторонили від переговорів

Головну роль у переговорах з українцями та росіянами зараз відіграють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Вольц і спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф.

Це підтвердили сьогоднішні переговори у Саудівській Аравії, в яких Келлог участі не бере.

У Білому домі спростовують ці закиди. Представник Ради нацбезпеки Джеймс Х’юїтт наголосив, що Келлог залишається ключовою фігурою, особливо в переговорах із європейськими союзниками.

Водночас у Білому домі запевняють, що переговори ведуть Рубіо та Вольц, які залишаються жорсткими критиками Росії та користуються повною довірою Трампа.

Близьке до Келлога джерело Politico заявило, що генерал підтримує безпосередній контакт із президентом, і це єдина людина, для якої він працює. Крім того, у нього найкращі відносини з українським лідером Володимиром Зеленським.