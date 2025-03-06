Келлог заявил об "активных движениях" США для давления на Россию и Украину

"То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации (Трампа, - ред.), чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину также", - рассказал Келлог.

Он уточнил, что на Россию пытаются надавить при помощи конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины и максимальных санкций в отношении российской энергетики. Такими инструментами Белый дом побуждает Россию к мирному соглашению.

В то же время, по его словам, средством давления на Украину является соглашение по полезным ископаемым.

"Шире говоря, это соглашение (по полезным ископаемым, - ред.) также предусматривает партнерство между США и Украиной, которое сможет подкрепить архитектуру безопасности для Украины на будущее. Если США имеют прямой экономический интерес в Украине, США имеют и прямой интерес в защите своих инвестиций, что де-факто и является гарантией безопасности для Украины", - добавил Келлог.