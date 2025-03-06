Келлог заявив про "активні рухи" США для тиску на Росію та Україну

"Те, що ви бачите зараз, це термінові спроби адміністрації Трампа, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін. Зараз активні рухи від адміністрації (Трампа, - ред.), щоб тиснути на Росію, і очевидно, на Україну також", - розповів Келлог.

Він уточнив, що на Росію намагаються натиснути за допомогою конфіскації активів для переозброєння і відновлення України та максимальних санкцій щодо російської енергетики. Такими інструментами Білий дім спонукає Росію до мирної угоди.

Водночас, за його словами, засобом тиску на Україну є угода щодо корисних копалин.

"Ширше кажучи, ця угода (щодо корисних копалин, - ред.) також передбачає партнерство між США та Україною, яке зможе підкріпити архітектуру безпеки для України на майбутнє. Якщо США мають прямий економічний інтерес в Україні, США мають і прямий інтерес у захисті своїх інвестицій, що де-факто і є гарантією безпеки для України", - додав Келлог.