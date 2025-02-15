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Келлог: союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, но окончательное решение за Трампом

Суббота 15 февраля 2025 15:25
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Келлог: союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, но окончательное решение за Трампом Фото: Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Союзники Украины сейчас работают над различными вариантами гарантий безопасности. Однако окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции.

По его словам, одна из причин его визита на Мюнхенскую конференцию - это обсуждение с союзниками гарантий безопасности для Украины. После этого Келлог поедет обратно в США и представит эти идеи Трампу.

"И потом я привезу это человеку, который принимает решение - президенту Трампу. Мы ему советуем, он принимает решение. Мы должны дать ему варианты. Нельзя отвергать ничего. Если вы на этой неделе заметили, что все варианты сегодня еще рассматривают. Важно, чтобы президент сам на основе этого принимал решение", - сказал Келлог.

Гарантии безопасности для Украины

Стоит напомнить, что сейчас Украина рассматривает членство в НАТО как способ предотвратить повторное нападение Российской Федерации в будущем. Однако пока в НАТО только обещают, что вступление Украины в Альянс может состояться в будущем.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае, если Украину не захотят принимать в НАТО, то уже есть "план Б". Новый план предусматривает увеличение количества украинских военных вдвое, а также финансовую и военную помощь от стран Запада.

Недавно Келлог отмечал, что "мирный план" будет представлять президент Дональд Трамп.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Кит Келлог
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