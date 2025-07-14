RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Келлог продолжает встречи в Киеве, уже заслушал брифинг Буданова и Сырского: детали

Фото: Кит Келлог, спецпосланник президента США (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Иван Носальский

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Встреча с Умеровым

По словам Умерова, в ходе встречи с Келлогом они провели предметный и откровенный разговор о достижении справедливого и стойкого мира. 

Отдельное внимание Умеров и Келлог уделили  развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые проекты уже реализуют, остальные готовят к запуску. 

Умеров напомнил об уникальном боевом опыте Украины, особенно в сфере дронов. Украинцы уже готовы им поделиться. 

Также были обсуждены вопросы санкций, в частности против российского энергетического сектора, который является ключевым источником финансирования войны. 

Доклад для американской делегации

При этом для американской делегации отдельный брифинг провели Буданов, Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведок. 

"Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО. Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также наметил первоочередные потребности украинской армии в вооружении", - рассказал Умеров. 

Встреча Зеленского и Келлога

Напомним, сегодня, 14 июля, с визитом в Киеве находится спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Келлог уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали ключевые вопросы в сфере безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСоединенные Штаты АмерикиКирилл БудановКит КеллогВойна в УкраинеАлександр Сырский