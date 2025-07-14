Келлог продолжает встречи в Киеве, уже заслушал брифинг Буданова и Сырского: детали

Встреча с Умеровым

По словам Умерова, в ходе встречи с Келлогом они провели предметный и откровенный разговор о достижении справедливого и стойкого мира.

Отдельное внимание Умеров и Келлог уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые проекты уже реализуют, остальные готовят к запуску.

Умеров напомнил об уникальном боевом опыте Украины, особенно в сфере дронов. Украинцы уже готовы им поделиться.

Также были обсуждены вопросы санкций, в частности против российского энергетического сектора, который является ключевым источником финансирования войны.

Доклад для американской делегации

При этом для американской делегации отдельный брифинг провели Буданов, Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведок.

"Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО. Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также наметил первоочередные потребности украинской армии в вооружении", - рассказал Умеров.