Келлог продовжує зустрічі в Києві, вже заслухав брифінг Буданова і Сирського: деталі

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
За словами Умєрова, під час зустрічі з Келлогом вони провели предметну і відверту розмову про досягнення справедливого і стійкого миру.
Окрему увагу Умєров і Келлог приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі проєкти вже реалізують, інші готують до запуску.
Умєров нагадав про унікальний бойовий досвід України, особливо у сфері дронів. Українці вже готові ним поділитися.
Також було обговорено питання санкцій, зокрема проти російського енергетичного сектору, який є ключовим джерелом фінансування війни.
При цьому для американської делегації окремий брифінг провели Буданов, Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники розвідок.
"Поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника і підготовку Росії до війни ширшого масштабу - не тільки проти України, а й проти НАТО. Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також намітив першочергові потреби української армії в озброєнні", - розповів Умєров.
Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, з візитом у Києві перебуває спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.
Келлог уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали ключові питання у сфері безпеки.
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