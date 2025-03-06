Келлог о "Стамбульских соглашениях": не думаю, что они станут основой мира между Украиной и РФ

Стамбульские соглашения, разработанные через 40 дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину не могут быть основой для мира. Но могут быть отправным пунктом.
Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.
"Когда вы смотрите на Стамбульские соглашения, они состоялись через 40 дней после вторжения, и сильно ослабленной Украине выдвигали довольно значительные требования. Это (Стамбульские соглашения, - ред.) - это отправной пункт. Но я не думаю, что это может быть основой для нас, я думаю, нам надо будет разработать что-то совершенно новое", - отметил Келлог.
Кэллог также добавил, что условия, в которых тогда находилась Украина, очень отличаются от текущих.
Напомним, что 23 февраля спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной.
Стамбульское протокольное соглашение
Заметим, что в 2022 году Украина и Россия провели несколько раундов переговоров о прекращении войны. На одном из таких раундов, который состоялся в Стамбуле, Украина и РФ предложили свои видения завершения войны.
В украинском предложении говорилось, в частности, что переговоры по Крыму продлятся 15 лет без применения силы, вопрос статуса ОРДЛО обсудят президенты двух стран, а также, то, что иностранные военные базы не будут размещены в Украине, если будут другие гарантии безопасности.
Россияне же предложили собственное "соглашение", которое в частности предусматривало сокращение украинской армии, полный нейтралитет и русский, как второй государственный.
В итоге ни один из проектов не был согласован.
Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина подробно объяснило, о чем говорили Украина и РФ в 2022-м и было ли соглашение в Стамбуле.
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