Келлог о "Стамбульских соглашениях": не думаю, что они станут основой мира между Украиной и РФ

Напомним, что 23 февраля спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной.

Стамбульское протокольное соглашение

Заметим, что в 2022 году Украина и Россия провели несколько раундов переговоров о прекращении войны. На одном из таких раундов, который состоялся в Стамбуле, Украина и РФ предложили свои видения завершения войны.

В украинском предложении говорилось, в частности, что переговоры по Крыму продлятся 15 лет без применения силы, вопрос статуса ОРДЛО обсудят президенты двух стран, а также, то, что иностранные военные базы не будут размещены в Украине, если будут другие гарантии безопасности.

Россияне же предложили собственное "соглашение", которое в частности предусматривало сокращение украинской армии, полный нейтралитет и русский, как второй государственный.

В итоге ни один из проектов не был согласован.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина подробно объяснило, о чем говорили Украина и РФ в 2022-м и было ли соглашение в Стамбуле.

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