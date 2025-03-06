Келлог про "Стамбульські угоди": не думаю, що вони стануть основою миру між Україною та РФ

Нагадаємо, що 23 лютого спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати орієнтиром для мирної угоди між Росією та Україною.

Стамбульська протокольна угода

Зауважимо, що у 2022 році Україна та Росія провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни. На одному з таких раундів, який відбувся у Стамбулі, Україна та РФ запропонували свої бачення завершення війни.

В українській пропозиції йшлося, зокрема, що переговори щодо Криму триватимуть 15 років без застосування сили, питання статусу ОРДЛО обговорять президенти двох країн, а також, те, що іноземні військові бази не будуть розміщені в Україні, якщо будуть інші гарантії безпеки.

Росіяни ж запропонували власну "угоду", яка зокрема передбачала скорочення української армії, повний нейтралітет та російську, як другу державну.

У підсумку жоден з проектів не був погоджений.

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна детально пояснило, про що говорили Україна та РФ у 2022-му та чи була угода в Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.