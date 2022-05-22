Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ

Україна та Росія заявили про призупинення переговорів щодо закінчення війни. Майже два місяці пройшло із зустрічі у Стамбулі, де було представлено перший проект мирної угоди. За цей час з'явилися шокуючі свідчення звірств окупантів у Бучі, російська армія зазнала низки поразок, було знищено флагман ворожого флоту "Москва".

Усі подробиці переговорів, чому діалог України та Росії поставлено на паузу – у матеріалі РБК-Україна .

Перша зустріч

Переговори української та російської делегацій розпочалися через 4 дні після вторгнення РФ. Представники країн провели кілька раундів у Білорусі, потім спілкувалися онлайн.

Проте найважливішим етапом у переговорному процесі стала зустріч у Стамбулі 29 березня, де Україна представила своє бачення мирного врегулювання конфлікту та проект гарантій безпеки.

У свою чергу російська сторона заявила, що РФ робить "два кроки з деескалації" та знизить активність у напрямках на Чернігів та Київ. Проте фактично війська РФ зазнали поразки і були змушені відступати.

До складу української делегації на переговорах увійшли: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника ОП Михайло Подоляк, голова делегації України в ТКГ Андрій Костін, нардеп Рустем Умеров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко .

Російську сторону представляють: помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник міністра оборони Олександр Фомін, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, голова комітету Держдуми Федеральних зборів РФ Леонід Слуцький.

Стамбульське комюніке

За підсумками зустрічі 29 березня Україна представила проект угоди з РФ, який передбачає такі позиції:

переговори щодо Криму будуть йти протягом 15 років, сторони відмовляться від збройного способу вирішення цього питання;

питання про статус та долю територій ОРДЛО мають обговорити президенти двох країн під час особистої зустрічі;

Україна готова погодитись на позаблоковий статус неядерної країни за наявності чітких документальних гарантій від низки країн.

за наявності гарантій безпеки в Україні не розміщуватимуться іноземні військові бази та військові контингенти, а сама вона не вступатиме до жодних військово-політичних союзів.

Гарантії безпеки

Під час переговорів у Стамбулі українська сторона заявила, що гарантами безпеки можуть виступити країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

Відповідно до запропонованого механізму, у разі нового акту агресії гаранти мають надати Україні необхідний захист, як у 5 статті статуту НАТО, але швидше – на консультації може бути відведено від 24 до 72 годин.

До врегулювання питань Криму та ОРДЛО гарантії безпеки не поширюватимуться на ці території.

Механізм гарантій передбачає відправку військ, передачу зброї, зобов'язання "закрити небо", допомогу Україні у питанні вступу до ЄС та фінансову підтримку.

Росія право вето не отримає. За договором, вона матиме такий самий статус, як і решта підписантів, без привілеїв.

Міжнародні гарантії безпеки можуть набути чинності лише після проведення загальнонаціонального референдуму щодо цього питання в Україні та ратифікації договорів праламентами країн-гарантів.

Що говорить Росія

"Стамбульське комюніке" з пропозиціями України було передано РФ для розгляду, що підтвердила делегація країни-агресора за результатами зустрічі.

Незабаром лідер РФ Путін заявив, що нібито українська сторона змінює раніше запропоновані формулювання, а переговори "зайшли в глухий кут".

20 квітня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російська сторона внесла свої правки і направила пропозиції у відповідь до Києва.

Їхній зміст не розкривався, проте раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія хотіла б бачити Білорусь серед держав-гарантів безпеки України.

Крім того, президент Володимир Путін висловлювався, що Росія не зможе підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіального питання Криму та Донбасу.

Переговори на паузі

17 травня у РФ звинуватила Україну у виході з переговорів. Член російської делегації Андрій Руденко повідомив, що українська сторона не відповіла на їхній проект мирного договору, і "переговори не продовжуються у жодному вигляді".

В Офісі президента підтвердили, що переговорний процес припинено. Але не йдеться про вихід із переговорів, а про їх доцільність на даний момент. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія виходить із позиції "все чи нічого" і не бачить реального стану справ.

В Офісі президента заявляють, що подальший перебіг переговорів залежатиме від ситуації на фронті. Також глава України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що українська сторона може повністю вийти із переговорного процесу.

Після подій у Бучі президент заявив, що переговори зайшли в глухий кут і надалі будуть під загрозою, якщо Росія продовжить звірства. Пізніше Зеленський повідомив, що переговори припиняться у разі знищення українських військ у Маріуполі.

На думку президента України, лише прямі переговори з Путіним можуть призвести до виконання домовленостей. Володимир Зеленський повідомив, що готовий до особистої зустрічі з лідером Кремля без посередників та на умовах діалогу, а не ультиматумів.

У РФ можливість зустрічі Зеленського та Путіна обговорюється з початку квітня. Російська сторона постійно висуває умову про необхідність попереднього підписання на найвищому рівні підсумкової угоди.

Раніше повідомлялося, що за даними джерел західних ЗМІ, Володимир Путін втратив до діалогу з Києвом будь-який інтерес після низки поразок та знищення крейсера "Москва".