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Келлог оценил успехи Украины в войне с РФ: "Я бы поставил деньги на украинцев"

19:36 01.07.2026 Ср
2 мин
Изменения на фронте, по его мнению, могут повлиять даже на позицию Трампа
aimg Мария Науменко
Келлог оценил успехи Украины в войне с РФ: "Я бы поставил деньги на украинцев" Фото: бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог (Getty Images)
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Баланс сил в войне между Украиной и Россией постепенно меняется. В США считают, что последние события на фронте впервые за длительное время свидетельствуют о преимуществе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World .

Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к дефициту горючего, в частности в оккупированном Крыму, меняют течение войны.

"Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество россиянам", - подчеркнул он.

Келлог добавил, что если бы сегодня пришлось делать прогноз о ходе войны, он поставил бы именно на Украину.

"Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян", – заявил он.

По словам Келлога, изменение ситуации на поле боя может повлиять и на позицию президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп любит победителей", - подытожил он.

Напомним, проблемы с топливом в России дошли до того, что страна, годами экспортировавшая бензин, теперь сама ищет его у соседей. После украинских атак по НПЗ Москва ведет переговоры с Казахстаном об импорте горючего, однако Астана готова говорить только на своих условиях.

Кроме того, смягчение последствий дефицита топлива Россия начала имортировать бензин из Индии морем.

Несмотря на это, цены на бензин в стране-агрессорке показали самый стремительный рост за последние 20 лет.

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