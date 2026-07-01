Келлог оценил успехи Украины в войне с РФ: "Я бы поставил деньги на украинцев"

Баланс сил в войне между Украиной и Россией постепенно меняется. В США считают, что последние события на фронте впервые за длительное время свидетельствуют о преимуществе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World .

Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к дефициту горючего, в частности в оккупированном Крыму, меняют течение войны.

"Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество россиянам", - подчеркнул он.

Келлог добавил, что если бы сегодня пришлось делать прогноз о ходе войны, он поставил бы именно на Украину.

"Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян", – заявил он.

По словам Келлога, изменение ситуации на поле боя может повлиять и на позицию президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп любит победителей", - подытожил он.