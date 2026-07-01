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Келлог оцінив успіхи України у війні з РФ: "Я б поставив гроші на українців"

19:36 01.07.2026 Ср
2 хв
Зміни на фронті, на його думку, можуть вплинути навіть на позицію Трампа
aimg Марія Науменко
Келлог оцінив успіхи України у війні з РФ: "Я б поставив гроші на українців" Фото: колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог (Getty Images)
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Баланс сил у війні між Україною та Росією поступово змінюється. У США вважають, що останні події на фронті вперше за тривалий час свідчать про перевагу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що успішні далекобійні удари Києва по російській нафтовій інфраструктурі, які призвели до дефіциту пального, зокрема в окупованому Криму, змінюють перебіг війни.

"Вперше з 2023 року ви бачите, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами", - наголосив він.

Келлог додав, що якби сьогодні довелося робити прогноз щодо перебігу війни, він поставив би саме на Україну.

"Сьогодні я б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян", - заявив він.

За словами Келлога, зміна ситуації на полі бою може вплинути і на позицію президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп любить переможців", - підсумував він.

Нагадаємо, проблеми з паливом у Росії дійшли до того, що країна, яка роками експортувала бензин, тепер сама шукає його у сусідів. Після українських атак по НПЗ Москва веде переговори з Казахстаном про імпорт пального, однак Астана готова говорити лише на своїх умовах.

Крім того, пом’якшення наслідків дефіциту палива Росія почала імортувати бензин з Індії морем.

Попри це ціни на бензин у країні-агресорці показали найстрімкіше зростання за останні 20 років.

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Російська Федерація Україна Сполучені Штати Америки Кіт Келлог
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