Келлог назвал условие участия Трампа в переговорах Украины и РФ

Келлог считает, что если встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным состоится, она может стать отличной.

Спецпосланник президента США подтвердил, что Зеленский действительно полетит в Турцию и будет там 15 мая.

"Мы надеемся, что президент Путин тоже приедет, и тогда будет президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча", - подчеркнул он.

По словам Келлога, США уже подготовили список тем, которые необходимо обсудить. Его сформировали по итогам переговоров с Украиной и европейскими союзниками в Лондоне и Париже.

"И если мы сможем прийти к этому, мы сможем достичь мира, я действительно верю, довольно быстро, если все три лидера сядут и поговорят. Знаете, президент Трамп обладает искусством сделки, он действительно знает, как заставить это работать. И если он приедет, если Зеленский будет там, и Путин приедет, я думаю, мы гораздо ближе к соглашению, чем многие думают", - добавил он.

Спецпосланник подчеркнул, что первым результатом переговоров должно стать прекращение огня между Украиной и Россией как минимум на 30 дней.