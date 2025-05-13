Келлог назвав умову участі Трампа в переговорах України та РФ

Келлог вважає, що якщо зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним відбудеться, вона може стати чудовою.

Спецпосланець президента США підтвердив, що Зеленський справді полетить до Туреччини і буде там 15 травня.

"Ми сподіваємося, що президент Путін теж приїде, і тоді буде президент Трамп. Це може бути абсолютно неймовірна зустріч", - підкреслив він.

За словами Келлога, США вже підготували список тем, які необхідно обговорити. Його сформували за підсумками переговорів з Україною та європейськими союзниками в Лондоні та Парижі.

"І якщо ми зможемо прийти до цього, ми зможемо досягти миру, я справді вірю, досить швидко, якщо всі три лідери сядуть і поговорять. Знаєте, президент Трамп володіє мистецтвом угоди, він дійсно знає, як змусити це працювати. І якщо він приїде, якщо Зеленський буде там, і Путін приїде, я думаю, ми набагато ближче до угоди, ніж багато хто думає", - додав він.

Спецпосланець наголосив, що першим результатом переговорів має стати припинення вогню між Україною і Росією щонайменше на 30 днів.