Келлог назвал способы усиления санкций против России и намекнул на активы

Келлог обратил внимание, что в вопросе санкций против России "есть проблема". Она заключается в соблюдении ограничений.

Чиновник напомнил, что, по мнению министра финансов США Скотта Бессента, санкции США против России, если рассматривать их в шкале от 1 до 10, сейчас находятся на уровне 6. Но их соблюдение - где-то на уровне 3.

"Вы должны действительно усилить весь эффект, который дают санкции, и вы можете довести их до определенного предела. Вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы можете заняться ими. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть нелегальной нефти, транспортируемой по всему миру. 70% из них проходит через Балтику. Вы можете фактически закрыть его", - уточнил Келлог.

Спецпосланник президента США напомнил, что Трамп уже делал "нечто подобное" во время своего первого президентского срока, когда он, по сути, "остановил поставки угля из Северной Кореи в Китай".

По его словам, для прекращения работы "теневого флота" можно использовать катера береговой охраны.

"Это крайние меры, но мы уже ввели санкции против "теневого флота" в полном объеме, так что знаем, где они находятся и откуда идут. Это те шаги, которые можно предпринять, чтобы санкции действительно начали кусаться. Так что, если соблюдать санкции на высоком уровне, они действительно сработают. Но это нужно делать. А слишком часто этого просто не делают", - добавил он.

Келлог также уточнил, что "самое главное" - "заставить" обе стороны говорить о завершении войны. И США сейчас стремятся к тому, чтобы Украина и Россия начали полное перемирие.