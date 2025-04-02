Келлог назвав способи посилення санкцій проти Росії і натякнув на активи

Келлог звернув увагу, що в питанні санкцій проти Росії "є проблема". Вона полягає в дотриманні обмежень.

Чиновник нагадав, що, на думку міністра фінансів США Скотта Бессента, санкції США проти Росії, якщо розглядати їх за шкалою від 1 до 10, зараз перебувають на рівні 6. Але їх дотримання - десь на рівні 3.

"Ви повинні дійсно посилити весь ефект, який дають санкції, і ви можете довести їх до певної межі. Ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Ви можете зайнятися ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його", - уточнив Келлог.

Спецпосланець президента США нагадав, що Трамп уже робив "щось подібне" під час свого першого президентського терміну, коли він, по суті, "зупинив постачання вугілля з Північної Кореї до Китаю".

За його словами, для припинення роботи "тіньового флоту" можна використовувати катери берегової охорони.

"Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти "тіньового флоту" в повному обсязі, тож знаємо, де вони перебувають і звідки йдуть. Це ті кроки, які можна зробити, щоб санкції дійсно почали кусатися. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони дійсно спрацюють. Але це потрібно робити. А занадто часто цього просто не роблять", - додав він.

Келлог також уточнив, що "найголовніше" - "змусити" обидві сторони говорити про завершення війни. І США зараз прагнуть до того, щоб Україна і Росія почали повне перемир'я.