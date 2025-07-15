Келлог в Киеве уже второй день: с кем и о чем говорил

Первый день

Встреча с Зеленским

В первую очередь спецпредставитель президента США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсудили путь к миру между Украиной и Россией и способы приблизить завершение войны.

Фото: Келлог встретился с Зеленским (president.gov.ua)

По словам Зеленского, одними из тем переговоров стали усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой.

Также обсуждался вопрос усиления санкций против России.

Сам Келлог рассказал, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить сделку президента США Дональда Трампа с НАТО, которая ускорит поставки современного американского оружия в Украину.

Встреча с Умеровым и доклад от Сырского и Буданова

Келлог в Киеве лично встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили развитие совместных проектов по локализации производства систем ПВО и другого оружия в Украине и Европе.

Также стороны подняли вопрос санкций против России, особенно в энергетическом секторе.

Фото: встреча Келлога с Умеровым и украинскими генералами в Киеве (facebook.com/rustemumerov.ua)

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов доложили Келлогу о планах и подготовке России к более масштабной войне с НАТО.

Также военное командование рассказало об ответах Украины на российскую агрессию.

Сырский назвал первоочередные потребности Украины в вопросе оружия.

Встреча со Стефанчуком

Келлог в первый день визита успел встретиться и со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Фото: встреча Келлога со Стефанчуком в Киеве (rada.gov.ua)

Они обсудили поставки Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и другого критически необходимого вооружения.

Также стороны упомянули пути минимизации поставок технологических компонентов, которые Россия получает для производства оружия через третьи страны.

Второй день

Встреча с Сибигой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Келлог во время встречи обсудили пути расширения сотрудничества между Украиной и США в области обороны.

Фото: встреча Келлога с Сибигой в Киеве (x.com/andrii_sybiha)

Также стороны приветствовали двухпартийную поддержку законопроекта о санкциях против России в Конгрессе и скоординировали шаги, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора.

"Несмотря на то, что утверждает российская пропаганда, Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает эту войну. На самом деле, несмотря на огромные ресурсы и потери, Москва не достигла ни одной стратегической цели", - обратил внимание Сибига.

Он добавил, что сейчас настало время продвигать мир через силу и заставить Россию завершить войну.

Тревоги и визит Келлога

К слову, 14 и 15 июля, в даты визита Келлога, в Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу. Один раз - в понедельник и два раза - во вторник.

Такая тревога была связана с тем, что россияне поднимали в воздух МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Пуски при этом не фиксировали.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отмечал, что россияне могут усилить атаки на Украину во время визита Келлога.

"Я не исключаю, что могут быть (ред. - массированные обстрелы). Во всяком случае российские воздушные атаки на Украину, на Киев, они стали регулярными", - сказал он.