Келлог у Києві вже другий день: з ким і про що говорив

Перший день

Зустріч із Зеленським

Насамперед спецпредставник президента США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорили шлях до миру між Україною і Росією та способи наблизити завершення війни.

Фото: Келлог зустрівся із Зеленським (president.gov.ua)

За словами Зеленського, одними з тем переговорів стали посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом з Європою.

Також обговорювалося питання посилення санкцій проти Росії.

Сам Келлог розповів, що зустрівся із Зеленським, щоб обговорити угоду президента США Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання сучасної американської зброї в Україну.

Зустріч з Умєровим і доповідь від Сирського і Буданова

Келлог у Києві особисто зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили розвиток спільних проєктів з локалізації виробництва систем ППО та іншої зброї в Україні та Європі.

Також сторони порушили питання санкцій проти Росії, особливо в енергетичному секторі.

Фото: зустріч Келлога з Умеровим і українськими генералами в Києві (facebook.com/rustemumerov.ua)

Зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов доповіли Келлогу про плани і підготовку Росії до більш масштабної війни з НАТО.

Також військове командування розповіло про відповіді України на російську агресію.

Сирський назвав першочергові потреби України в питанні зброї.

Келлог за підсумками зустрічі розповів, що обговорив з українськими генералами і міністром оборони війну і серйозні шляхи до справедливого миру.

"Вдячний їм за відвертість, відданість справі та бачення майбутнього України", - зазначив американський чиновник.

Зустріч зі Стефанчуком

Келлог у перший день візиту встиг зустрітися і зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Фото: зустріч Келлога зі Стефанчуком у Києві (rada.gov.ua)

Вони обговорили постачання Україні систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого критично необхідного озброєння.

Також сторони згадали шляхи мінімізації поставок технологічних компонентів, які Росія отримує для виробництва зброї через треті країни.

Другий день

Зустріч із Сибігою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Келлог під час зустрічі обговорили шляхи розширення співробітництва між Україною та США в галузі оборони.

Фото: зустріч Келлога з Сибігою в Києві (x.com/andrii_sybiha)

Також сторони привітали двопартійну підтримку законопроєкту про санкції проти Росії в Конгресі та скоординували кроки, щоб збільшити вартість війни для агресора.

"Попри те, що стверджує російська пропаганда, Росія не виграє, а Україна не програє цю війну. Насправді, незважаючи на величезні ресурси і втрати, Москва не досягла жодної стратегічної мети", - звернув увагу Сибіга.

Він додав, що зараз настав час просувати мир через силу і змусити Росію завершити війну.

Келлог у свою чергу розповів, що обговорив із Сибігою, як Сполучені Штати та Україна можуть працювати разом, щоб покласти край війні на умовах, що сприяють міцному миру.

"Сполучені Штати підтримують мир через силу - і ми допомагаємо Україні досягти моделі "Америка насамперед" для своєї країни. Моделі, яка ставить суверенітет вище глобалізму, довгострокової безпеки та економічного процвітання", - уточнив він.

Зустріч із начальником Генштабу Британії

Келлог розповів, що під час візиту до Києва зустрівся з командувачем Збройних сил Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

Фото: Келлог зустрівся з Радакіном (x.com/generalkellogg)

Після зустрічі американський чиновник зазначив, що Америка та європейські союзники продовжують працювати над досягненням міцного миру у війні між Росією та Україною.

Участь у церемонії нагородження

Також Келлог взяв участь у цермонії нагородження українських захисників та цивільних, під час якої президент України Володимир Зеленський вручав найвищі державні нагороди.

Тривоги і візит Келлога

До слова, 14 і 15 липня, у дати візиту Келлога, в Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу. Один раз - у понеділок і двічі - у вівторок.

Така тривога була пов'язана з тим, що росіяни піднімали в повітря МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Пусків при цьому не фіксували.

Зі свого боку політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна зазначав, що росіяни можуть посилити атаки на Україну під час візиту Келлога.

"Я не виключаю, що можуть бути (ред. - масовані обстріли). У всякому разі російські повітряні атаки на Україну, на Київ, вони стали регулярними", - сказав він.