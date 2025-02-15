Келлог упрекнул администрацию Байдена по Украине: раньше были лозунги, у нас будет стратегия

Заметим, что вчера во время своего выступления сенатор-республиканец США Линдси Грэм также вспомнил, что США в 2014 году, когда началась российская агрессия в отношении Украины, ограничились лишь предоставлением гуманитарной помощи.

"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла", - напомнил сенатор-республиканец.

Заметим, что Мюнхенская конференция по безопасности 2025 продолжается второй день.

Ряд событий форума 15 февраля посвящены войне в Украине. РБК-Украина собрало все подробности второго дня Мюнхенской конференции.

Напомним также, что ранее сегодня специальный посланник президента США Кит Келлог взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

РБК-Украина собрало главные заявления Келлога.

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