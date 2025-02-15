Келлог дорікнув адміністрації Байдена щодо України: раніше були гасла, у нас буде стратегія

Зауважимо, що вчора під час свого виступу сенатор-республіканець США Ліндсі Грем також згадав, що США у 2014 році, коли почалась російська агресія щодо України, обмежились лише наданням гуманітарної допомоги.

"Що ми зробили не так у 2014 році? Ми не давали Україні зброї, ми давали їм ковдри", - нагадав сенатор-республіканець.

Зауважимо, що Мюнхенська конференція з безпеки 2025 триває другий день.

Низка подій форуму 15 лютого присвячені війні в Україні. РБК-Україна зібрало всі подробиці другого дня Мюнхенської конференції.

Нагадаємо також, що раніше сьогодні спеціальний посланник президента США Кіт Келлог взяв на себе публічне зобов'язання за 180 днів задіяти всі сторони для завершення війни в Україні.

РБК-Україна зібрало головні заяви Келлога.

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