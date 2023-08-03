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Суд избрал меру пресечения для Трампа

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Четверг 03 августа 2023 23:38
Суд избрал меру пресечения для Трампа Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Окружной суд Вашингтона избрал меру пресечения для бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке фальсификации выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Во время заседания федеральный прокурор Томас Виндом заявил, что обе стороны пришли к согласию по мере пресечения. Согласно ему, Трамп должен не нарушать федеральных законов или законов штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова.

Также он не должен общаться со свидетелями по делу никак, кроме как через своих адвокатов. Трамп согласился с такими условиями.

Следующее заседание по делу было назначено на 28 августа этого года.

Дело о фальсификации выборов

Несколько дней назад появилась информация, что Трампу предъявят обвинения по делу о попытке сфальсифицировать результаты выборов 2020 года. Согласно обвинительному выводу, Трамп вступил в сговор с шестью лицами.

Позже бывшему президенту были предъявлены обвинения по четырем пунктам:

  • сговор в целях обмана Соединенных Штатов;
  • сговор с целью предотвращения официального рассмотрения;
  • препятствование проведению официального разбирательства;
  • сговор против прав американских граждан.

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