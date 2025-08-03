Какой праздник 3 августа и почему сегодня запрещено выносить мусор: приметы и правила этого дня

Какой сегодня праздник в церковном календаре

В воскресенье, 3 августа, чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Они были монахами и настоятелями Далматского монастыря. Преподобный Далмат в молодости служил в войске императора Феодосия Великого, а впоследствии, вместе с сыном Фавстом, оставил светскую жизнь и поселился в монастыре преподобного Исаакия близ Константинополя. Сам Исаакий постриг их в монахи, и они начали строгую монашескую жизнь.

Какой праздник 3 августа (скриншот)

Во время Великого поста Далмат 40 дней не употреблял пищи, а перед Вознесением Христовым имел духовные видения. В 383 году Исаакий передал ему руководство монастырем, после чего тот получил название Далматский. Позже, после участия в Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 году, Далмат стал архимандритом. Он прожил до 90 лет. Его сын Фавст после смерти отца также возглавил монастырь и продолжил подвижническую жизнь.

Народные приметы 3 августа

Какой будет погода в этот день - таким будет и октябрь

Если пошел дождь и начался холодный ветер - погода испортится надолго

Если домашняя птица начала менять перья - ждите ранних морозов.

Что нельзя делать 3 августа

По народным поверьям, сегодня категорически запрещено убирать дома и выносить мусор. Считается, что это отпугнет счастье, а вместе с мусором можно "выбросить" богатство.

Также не надо лениться и без дела тратить время. А еще не следует выяснять отношения или вступать в конфликты.

Именины сегодня празднуют

Антон

Вячеслав

Иван

Кузьма

Николай.

Какой сегодня праздник, кроме церковного

3 августа отмечаются: