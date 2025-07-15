Праздник 15 июля: что лучше не делать сегодня, чтобы не навлечь беду

Какой церковный праздник 15 июля

Этот день имеет ключевое значение для украинской духовной традиции, ведь он посвящен фигуре, которая в корне изменила ход истории Киевской Руси, определив ее цивилизационный путь на века вперед.

Князь Владимир вошел в историю как креститель Руси, мудрый правитель и выдающийся строитель. До его правления славянские племена исповедовали язычество, что приводило к племенным раздорам и отсутствию единой духовной основы.

Решение Владимира о крещении Руси в 988 году стало не просто сменой религии, а настоящей духовной революцией. Оно заложило фундамент для формирования единой государственности, объединив разрозненные земли под единым духовным знаменем.

Его деятельность не только духовно переродила государство, но и значительно способствовала его укреплению на политической арене. Принятие христианства по византийскому обряду открыло для Руси широкие культурные и политические связи с высокоразвитой Византийской империей и другими европейскими государствами. Это привело к расцвету письменности, искусства, архитектуры и формированию правовой системы, основанной на христианских принципах.

Титул "равноапостольный" присваивается святому князю Владимиру за его огромные заслуги в распространении христианства. Он приравнивается к трудам первых апостолов, которые несли свет Христовой веры миру. Подобно им, Владимир неутомимо работал над обращением своего народа, строил храмы, создавал школы и вводил законы, соответствующие христианским ценностям.

В этот день во всех храмах проводятся праздничные богослужения. Верующие собираются, чтобы отдать дань памяти князя Владимира и вознести свои молитвы. Особые молитвы звучат за Украину, ее народ и воинов, которые сегодня защищают нашу государственность и свободу. Верующие просят у Всевышнего мира, благополучия и благословения для всей украинской земли, вспоминая наследие великого крестителя.

Что не стоит делать 15 июля: традиции и запреты

По народным традициям и церковным наставлениям, 15 июля существуют определенные ограничения, которых стоит придерживаться.

Ссориться, ругаться, сквернословить. Этот день должен быть посвящен миру, согласию и духовной чистоте. Негативные эмоции, конфликты и оскорбительные слова считаются недопустимыми.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Традиционно, как и на большинство больших церковных праздников, не приветствуется тяжелая физическая работа в поле, огороде или по дому. Лучше посвятить это время молитве, отдыху и общению с близкими.

Отказывать в помощи. Если кто-то обращается к вам с просьбой о помощи, старайтесь не отказывать. Считается, что благотворительность в этот день особенно благословенна.

Скупиться. Не стоит проявлять жадность, особенно к тем, кто нуждается.

Заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать). Некоторые традиции запрещают заниматься рукоделием, считая, что это отвлекает от духовных размышлений.

Чрезмерно развлекаться и употреблять алкоголь. Этот праздник не для шумных вечеринок и чрезмерного веселья. Лучше провести его спокойно, в кругу семьи, отдавая дань уважения святому.

Сплетничать и распространять слухи. Как и в любой другой день, но особенно в праздничные дни, следует избегать сплетен и осуждения других.

Народные приметы 15 июля

Наши предки наблюдали за природой в этот день, веря, что она может предсказать будущее.

Если в этот день идет дождь, это предвещает богатый урожай грибов осенью.

Густой туман утром обещает солнечную, ясную и теплую погоду в ближайшее время.

Ветер, дующий с запада, предсказывает, что дождей в ближайшие дни не будет.

Если вы услышите кукование кукушки, это хороший знак, указывающий на долгое и теплое лето.

Ясное звездное небо ночью 15 июля предвещает щедрый урожай ягод.

У кого День ангела сегодня

Сегодня, 15 июля, именины празднуют:

Владимир

Василий

Петр

По старому церковному календарю День ангела сегодня у обладателей таких имен:

Арсений

Тихон

Никон

Фотий

Какие еще праздники сегодня, 15 июля

День Украинской Государственности

Это относительно новый государственный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2021 году. Его цель - утверждение преемственности тысячелетней истории украинского государства. Эта история уходит своими корнями в период основания Киева и расцвета Русского средневекового государства во времена Киевского князя Владимира Великого.

День Государственности подчеркивает, что украинская нация имеет собственные государственные традиции, которые развивались на протяжении веков, проходя через Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство, Украинскую Народную Республику, Карпатскую Украину и современную независимую Украину.

Этот праздник является важным напоминанием о преемственности украинской истории и ее борьбе за самоопределение, а также о неопровержимости существования украинской нации. Выбор даты 15 июля (День памяти князя Владимира и День Крещения Руси-Украины) является символическим, поскольку именно крещение Руси в 988 году стало цивилизационным выбором, который интегрировал Украину в европейское культурное пространство.

День украинских миротворцев

Это профессиональный праздник, установленный Верховной Радой Украины в 2013 году. Дата 15 июля выбрана неслучайно: именно в этот день 1992 года первые два самолета с 42 украинскими военнослужащими на борту вылетели в Боснию, начав историю участия Украины в международных миротворческих операциях.

Украинские миротворцы играют значительную роль в поддержании мира и безопасности в разных уголках мира под эгидой ООН, НАТО и других международных организаций. Они участвуют в стабилизационных, гуманитарных и наблюдательных миссиях, помогая урегулировать конфликты и защищать гражданское население.

Более 45 тысяч украинских военнослужащих принимали участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности, включая миссии в Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Ираке, Ливане, Демократической Республике Конго и многих других странах.

Этот день является возможностью почтить мужество, профессионализм и самоотверженность украинских миротворцев, которые рискуют своей жизнью ради мира вдали от дома, и вспомнить тех, кто погиб при исполнении своих обязанностей.

Поэтому 15 июля - прекрасная возможность вспомнить о важных вехах украинской истории, почтить память великого князя Владимира и задуматься о своем месте в сохранении и развитии нашего государства.