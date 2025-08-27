Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа, приметы и у кого день ангела
Сегодня, 27 августа, православная церковь чтит память преподобного Пимена Великого и священномученика Кукши, которые прославились своей верой и мужеством в Киево-Печерском монастыре.
Церковный праздник 27 августа
Преподобный Пимен Постник - выдающийся печерский подвижник, память которого приходится на этот день. Иеромонах и мученик Кукша - монах Киево-Печерской лавры, погибший за проповедь христианства и почитаемый в ПЦУ.
Пимен Великий жил в IV веке в Египте. Вместе со своими двумя братьями он решил оставить мирскую жизнь и они втроем ушли в монастырь, где приняли монашеский постриг.
Пимен соблюдал строгий пост, долго молился и был очень дружелюбным. Со временем он стал наставником для других монахов и о нем начали говорить далеко за пределами монастыря. Он такой славы не хотел, потому что был очень скромным и избегал лишнего внимания.
К Пимену приходили за советами и он оставил три совета для потомков: бояться Бога, часто молиться и делать добро.
Кукша Печерский был одним из отцов Киево-Печерского монастыря и обладал магическими способностями. В народе говорили, что он мог вызвать дождь, осушить водоем и даже изгнать бесов. Кукша погиб вместе со своим учеником от рук язычников.
Также в этот день
- Святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийского
- Святителя Ливерия, исповедника, папы Римского
- Мученицы Анфисы
- Преподобного Саввы
Что нельзя делать 27 августа
- Сплетничать или ссориться - считалось, что сказанные слова могут осуществиться.
- Начинать дальнее путешествие - дорога может оказаться неудачной.
- Шить или стирать после захода солнца - это навлечет "холод" в дом.
- Недоедать хлеб - остатки пищи могут стать причиной недостатка в доме.
- Нельзя позволять себе злость, зависть, жадность, месть, клевету, сплетни, осуждение и отчаяние.
- Не стоит делать крупные покупки - они не принесут радости.
- Нельзя давать в долг - будут трудности с возвратом
- По народным приметам, не стоит в этот день свататься - брак может быть несчастливым
Традиции 27 августа
Завершали Успенский пост, готовясь к празднику Успения Пресвятой Богородицы.
Хозяйки пекли хлеб из нового урожая - угощали семью и соседей.
Считалось хорошим делом поделиться едой с нуждающимися - это считалось благотворительностью и подготовкой к Успению.
В этот день в молитвах просят святых Пимена и Кукшу дать мудрости, силы и умения прощать ссоры в семье.
С 27 августа начинают собирать рябину - нужно нарвать гроздья и повесить под крышей или над дверью - в древности считали, что это притягивает удачу и счастье на целый год вперед.
Народные приметы на 27 августа
- Тихий, солнечный день - предвещает спокойную и долгую осень.
- Утренний туман - к теплой, протяжной осени.
- Обильная роса - признак влажной осени.
- Ясное звездное небо вечером - к богатому урожаю грибов.
- Много паутины - предупреждение о ранней холодной зиме.
У кого День ангела 27 августа
Сегодня именины празднуют:
- Александр
- Павел
- Семен
- Андрей
- Василий
- Юлиан
- Савва
- Анфиса
- Анна
- Тарас
Другие праздники 27 августа
- День независимости Молдовы
- Всемирный день прощения
- Всемирный день против искоренения видов
- День любителей бананов - неофициальный праздник
- Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"
- Международный день лотереи Международный день лотереи
- День украинского сала
- Международный день бокса
