Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 27 августа, православная церковь чтит память преподобного Пимена Великого и священномученика Кукши, которые прославились своей верой и мужеством в Киево-Печерском монастыре.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 27 августа, какие существуют запреты, приметы и традиции в этот день, и кого нужно поздравить с Днем ангела.

Церковный праздник 27 августа

Преподобный Пимен Постник - выдающийся печерский подвижник, память которого приходится на этот день. Иеромонах и мученик Кукша - монах Киево-Печерской лавры, погибший за проповедь христианства и почитаемый в ПЦУ.

Пимен Великий жил в IV веке в Египте. Вместе со своими двумя братьями он решил оставить мирскую жизнь и они втроем ушли в монастырь, где приняли монашеский постриг.

Пимен соблюдал строгий пост, долго молился и был очень дружелюбным. Со временем он стал наставником для других монахов и о нем начали говорить далеко за пределами монастыря. Он такой славы не хотел, потому что был очень скромным и избегал лишнего внимания.

К Пимену приходили за советами и он оставил три совета для потомков: бояться Бога, часто молиться и делать добро.

Кукша Печерский был одним из отцов Киево-Печерского монастыря и обладал магическими способностями. В народе говорили, что он мог вызвать дождь, осушить водоем и даже изгнать бесов. Кукша погиб вместе со своим учеником от рук язычников.

Также в этот день

Святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийского

Святителя Ливерия, исповедника, папы Римского

Мученицы Анфисы

Преподобного Саввы

Что нельзя делать 27 августа

Сплетничать или ссориться - считалось, что сказанные слова могут осуществиться.

Начинать дальнее путешествие - дорога может оказаться неудачной.

Шить или стирать после захода солнца - это навлечет "холод" в дом.

Недоедать хлеб - остатки пищи могут стать причиной недостатка в доме.

Нельзя позволять себе злость, зависть, жадность, месть, клевету, сплетни, осуждение и отчаяние.

Не стоит делать крупные покупки - они не принесут радости.

Нельзя давать в долг - будут трудности с возвратом

По народным приметам, не стоит в этот день свататься - брак может быть несчастливым

Традиции 27 августа

Завершали Успенский пост, готовясь к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Хозяйки пекли хлеб из нового урожая - угощали семью и соседей.

Считалось хорошим делом поделиться едой с нуждающимися - это считалось благотворительностью и подготовкой к Успению.

В этот день в молитвах просят святых Пимена и Кукшу дать мудрости, силы и умения прощать ссоры в семье.

С 27 августа начинают собирать рябину - нужно нарвать гроздья и повесить под крышей или над дверью - в древности считали, что это притягивает удачу и счастье на целый год вперед.

Народные приметы на 27 августа

Тихий, солнечный день - предвещает спокойную и долгую осень.

Утренний туман - к теплой, протяжной осени.

Обильная роса - признак влажной осени.

Ясное звездное небо вечером - к богатому урожаю грибов.

Много паутины - предупреждение о ранней холодной зиме.

У кого День ангела 27 августа

Сегодня именины празднуют:

Александр

Павел

Семен

Андрей

Василий

Юлиан

Савва

Анфиса

Анна

Тарас

Другие праздники 27 августа