Яке сьогодні свято: що відзначають 27 серпня, прикмети та у кого день ангела
Сьогодні, 27 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого та священномученика Кукші, які прославилися своєю вірою і мужністю у Києво-Печерському монастирі.
РБК-Україна розповідає, яке свято 27 серпня, які існують заборони, прикмети та традиції в цей день, і кого потрібно привітати з Днем ангела.
Церковне свято 27 серпня
Преподобний Пімен Постник - видатний печерський подвижник, пам'ять якого припадає на цей день. Ієромонах і мученик Кукша - чернець Києво-Печерської лаври, який загинув за проповідь християнства і шанується у ПЦУ.
Пімен Великий жив у IV столітті в Єгипті. Разом зі своїми двома братами він вирішив залишити мирське життя і вони утрьох пішли в монастир, де прийняли чернечий постриг.
Пімен дотримувався суворого посту, довго молився і був дуже приязним. З часом він став наставником для інших ченців і про нього почали говорити далеко за межами монастиря. Він такої слави не хотів, бо був дуже скромним і уникав зайвої уваги.
До Пімена приходили за порадами й він залишив три поради для нащадків: боятися Бога, часто молитися і робити добро.
Кукша Печерський був одним з отців Києво-Печерського монастиря і мав магічні здібності. У народі казали, що він міг викликати дощ, осушити водойму і навіть вигнати бісів. Кукша загинув разом зі своїм учнем від рук язичників.
Також у цей день
- Святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського
- Святителя Ліверія, сповідника, папи Римського
- Мучениці Анфіси
- Преподобного Сави
Що не можна робити 27 серпня
- Пліткувати чи сваритися - вважалося, що сказані слова можуть здійснитися.
- Розпочинати далеку подорож - дорога може виявитися невдалою.
- Шити або прати після заходу сонця - це накликає "холод" у дім.
- Недоїдати хліб - залишки їжі можуть стати причиною нестачі в домі.
- Не можна дозволяти собі злість, заздрість, жадібність, помсту, наклепи, плітки, осуд та відчай.
- Не варто робити великі покупки - вони не принесуть радості
- Не можна давати у борг - будуть труднощі з поверненням
- За народними прикметами, не варто у цей день свататися - шлюб може бути нещасливим
Традиції 27 серпня
Завершували Успенський піст, готуючись до свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Господині пекли хліб із нового врожаю - частували родину і сусідів.
Вважалося гарною справою поділитися їжею з нужденними - це вважалося благодійністю та підготовкою до Успіння.
Цього дня у молитвах просять святих Пимена та Кукшу дати мудрості, сили та вміння прощати сварки у сім'ї.
З 27 серпня починають збирати горобину - потрібно нарвати грона і повішати під дахом або над дверима - у давнину вважали, що це притягує удачу та щастя на цілий рік вперед.
Народні прикмети на 27 серпня
- Тихий, сонячний день - віщує спокійну і довгу осінь.
- Ранковий туман - до теплої, протяжної осені.
- Рясна роса - ознака вологої осені.
- Ясне зоряне небо ввечері - до багатого врожаю грибів.
- Багато павутини - попередження про ранню холодну зиму.
У кого День ангела 27 серпня
Сьогодні іменини святкують:
- Олександр
- Павло
- Семен
- Андрій
- Василь
- Юліан
- Сава
- Анфіса
- Анна
- Тарас
Інші свята 27 серпня
- День незалежності Молдови
- Всесвітній день прощення
- Всесвітній день проти викорінення видів
- День любителів бананів - неофіційне свято
- Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір"
- Міжнародний день лотереї
- День українського сала
- Міжнародний день боксу
