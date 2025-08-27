ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Яке сьогодні свято: що відзначають 27 серпня, прикмети та у кого день ангела

Середа 27 серпня 2025 05:45
UA EN RU
Яке сьогодні свято: що відзначають 27 серпня, прикмети та у кого день ангела Яке церковне свято 27 серпня, до кого потрібно молитися (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні, 27 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого та священномученика Кукші, які прославилися своєю вірою і мужністю у Києво-Печерському монастирі.

РБК-Україна розповідає, яке свято 27 серпня, які існують заборони, прикмети та традиції в цей день, і кого потрібно привітати з Днем ангела.

Церковне свято 27 серпня

Преподобний Пімен Постник - видатний печерський подвижник, пам'ять якого припадає на цей день. Ієромонах і мученик Кукша - чернець Києво-Печерської лаври, який загинув за проповідь християнства і шанується у ПЦУ.

Пімен Великий жив у IV столітті в Єгипті. Разом зі своїми двома братами він вирішив залишити мирське життя і вони утрьох пішли в монастир, де прийняли чернечий постриг.

Пімен дотримувався суворого посту, довго молився і був дуже приязним. З часом він став наставником для інших ченців і про нього почали говорити далеко за межами монастиря. Він такої слави не хотів, бо був дуже скромним і уникав зайвої уваги.

До Пімена приходили за порадами й він залишив три поради для нащадків: боятися Бога, часто молитися і робити добро.

Кукша Печерський був одним з отців Києво-Печерського монастиря і мав магічні здібності. У народі казали, що він міг викликати дощ, осушити водойму і навіть вигнати бісів. Кукша загинув разом зі своїм учнем від рук язичників.

Також у цей день

  • Святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського
  • Святителя Ліверія, сповідника, папи Римського
  • Мучениці Анфіси
  • Преподобного Сави

Що не можна робити 27 серпня

  • Пліткувати чи сваритися - вважалося, що сказані слова можуть здійснитися.
  • Розпочинати далеку подорож - дорога може виявитися невдалою.
  • Шити або прати після заходу сонця - це накликає "холод" у дім.
  • Недоїдати хліб - залишки їжі можуть стати причиною нестачі в домі.
  • Не можна дозволяти собі злість, заздрість, жадібність, помсту, наклепи, плітки, осуд та відчай.
  • Не варто робити великі покупки - вони не принесуть радості
  • Не можна давати у борг - будуть труднощі з поверненням
  • За народними прикметами, не варто у цей день свататися - шлюб може бути нещасливим

Традиції 27 серпня

Завершували Успенський піст, готуючись до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Господині пекли хліб із нового врожаю - частували родину і сусідів.

Вважалося гарною справою поділитися їжею з нужденними - це вважалося благодійністю та підготовкою до Успіння.

Цього дня у молитвах просять святих Пимена та Кукшу дати мудрості, сили та вміння прощати сварки у сім'ї.

З 27 серпня починають збирати горобину - потрібно нарвати грона і повішати під дахом або над дверима - у давнину вважали, що це притягує удачу та щастя на цілий рік вперед.

Народні прикмети на 27 серпня

  • Тихий, сонячний день - віщує спокійну і довгу осінь.
  • Ранковий туман - до теплої, протяжної осені.
  • Рясна роса - ознака вологої осені.
  • Ясне зоряне небо ввечері - до багатого врожаю грибів.
  • Багато павутини - попередження про ранню холодну зиму.

У кого День ангела 27 серпня

Сьогодні іменини святкують:

  • Олександр
  • Павло
  • Семен
  • Андрій
  • Василь
  • Юліан
  • Сава
  • Анфіса
  • Анна
  • Тарас

Інші свята 27 серпня

  • День незалежності Молдови
  • Всесвітній день прощення
  • Всесвітній день проти викорінення видів
  • День любителів бананів - неофіційне свято
  • Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір"
  • Міжнародний день лотереї
  • День українського сала
  • Міжнародний день боксу

Вас може зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: церковний календар, ПЦУ, DayToday

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні Церковний календар Прикмети День ангела
Новини
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили