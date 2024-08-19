Какое наказание ожидает мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно уехать из Украины

Наказание за незаконный выезд из Украины для мужчин

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко отмечает, что согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы предусмотрено наказание в виде штрафа.

За первое правонарушение размер штрафа составляет от 3400 гривен, а за повторное в течение года – до 13 600 гривен. В случае повторного нарушения вместо штрафа может быть применен административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Следует отметить, что уголовная ответственность за такие действия законодательством не предусмотрена. Однако, кроме штрафа или ареста, пограничники могут доставить задержанных правонарушителей в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там молодые люди могут быть направлены на медицинское освидетельствование и обновление учетных данных.

Юрист предостерегает, что попытки незаконно пересечь границу могут не только привести к административным наказаниям, но и поставить под угрозу собственную безопасность и будущее.

Кому запрещено уезжать из Украины

После введения в Украине военного положения мужчинам от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны, за исключением определенных законом случаев. Эти ограничения не касаются 17-летних юношей. Согласно ст. 313 Гражданского кодекса Украины, лица, достигшие 16 лет, имеют право на самостоятельный выезд за пределы страны. Оформление выезда осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Правилами пересечения государственной границы.

В конце мая нынешнего года в Украине начали действовать новые правила для граждан мужского пола от 18 до 60 лет, которые планируют уехать из страны. В частности, пограничники будут проверять наличие военно-учетного документа вместе с паспортом. Это правило введено в соответствии с изменениями в законах Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Выезд за границу запрещен для мужчин, которые подпадают под мобилизацию, не имеют никаких оснований для увольнения и не могут уезжать из страны во время военного положения или мобилизации. Они обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию пограничника.

Отметим, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников, однако в определенных случаях они могут быть мобилизованы. К мобилизации подлежат прошедшие срочную службу в мирное время, окончившие военное учебное заведение или кафедру, а также те, кого ранее признали "ограниченно пригодными" для службы в мирное время, но пригодными в военное.

Кто может уезжать за границу

В то же время есть ряд категорий мужчин, которые могут спокойно пересекать украинскую границу. К такому списку относятся:

Лица, забронированные на период мобилизации

Те, кто признан непригодным к службе по состоянию здоровья

Родители троих и более детей до 18 лет

Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка.

Мужчины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жена (супруг) которых проходит военную службу

Остальные категории, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

В пояснении Государственной пограничной службы Украины говорится, что эти лица должны иметь при себе военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации или исключении из военного учета.

Также есть особые категории украинцев, которые могут пересекать границу:

Лица с инвалидностью

Сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью

Водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, гуманитарной помощи или осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров

Работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей

Для этих лиц порядок выезда остается неизменным.

Гражданам, которые планируют выезд из Украины, рекомендуется предварительно проверить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.