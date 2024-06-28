Какое наказание может быть, если при проверке ТЦК у вас нет документов: ответ юриста

Какие документы нужно носить с собой

Эксперт говорит, что раньше для людей разной военной специализации были разные документы, которые было обязательно носить с собой.

Для призывников - это удостоверение о приписке к призывному участку.

Для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Для резервистов - военный билет.

Однако с 18 мая 2024 установили новую форму военно-учетного документа, которая является общей для всех категорий граждан.

"С этого момента военно-учетные документы старого образца, такие как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного, не подлежат получению. Вместо этого граждане получают военно-учетный документ нового образца в письменной или электронной форме", - отмечает Александра.

Для установления лица уполномоченные обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание: выдержка об обновлении данных, выдаваемая ЦПАУ, или данные, отображенные в приложении "Резерв+", не являются военно-учетными документами. Они только подтверждают факт обновления данных.

В то же время в приложении "Резерв+" появился QR-код. Уполномоченные органы могут отсканировать его и проверить действие электронного военно-учетного документа.

Важно: если у вас есть военно-учетный документ старого образца, но данные в нем менять не нужно, новый военно-учетный документ получать также не обязательно.

Для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обязательно носить с собой военно-учетный документ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В каких случаях нужно заменить военный билет

Существует исчерпывающий перечень оснований, согласно которым военно-учетный документ подлежит замене:

взятие гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста

если призывник, состоявший на военном учете до вступления в силу обновленного закона о мобилизации, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист - военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военный билет офицера запаса или временного удостоверения военнообязанного

изменения категории по воинской обязанности

отсутствие места для внесения изменений

несоответствия сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов

потеря

выражение желания изменить военно-учетный документ

Какое наказание можно получить за отсутствие

Если у человека нет при себе военно-учетного документа или он отказывается предъявлять его, ему могут вручить повестку для уточнения данных.

За нарушение закона про оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию может наступить и ответственность.

Нарушение влечет наложение штрафа в следующих размерах: