Какое наказание может быть, если при проверке ТЦК у вас нет документов: ответ юриста

В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ.
В комментарии РБК-Украина юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула рассказала, какие документы обязательно носить и какое наказание может быть в случае их отсутствия.
Эксперт говорит, что раньше для людей разной военной специализации были разные документы, которые было обязательно носить с собой.
Однако с 18 мая 2024 установили новую форму военно-учетного документа, которая является общей для всех категорий граждан.
"С этого момента военно-учетные документы старого образца, такие как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного, не подлежат получению. Вместо этого граждане получают военно-учетный документ нового образца в письменной или электронной форме", - отмечает Александра.
Для установления лица уполномоченные обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность.
Обратите внимание: выдержка об обновлении данных, выдаваемая ЦПАУ, или данные, отображенные в приложении "Резерв+", не являются военно-учетными документами. Они только подтверждают факт обновления данных.
В то же время в приложении "Резерв+" появился QR-код. Уполномоченные органы могут отсканировать его и проверить действие электронного военно-учетного документа.
Важно: если у вас есть военно-учетный документ старого образца, но данные в нем менять не нужно, новый военно-учетный документ получать также не обязательно.
Для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обязательно носить с собой военно-учетный документ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Существует исчерпывающий перечень оснований, согласно которым военно-учетный документ подлежит замене:
Если у человека нет при себе военно-учетного документа или он отказывается предъявлять его, ему могут вручить повестку для уточнения данных.
За нарушение закона про оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию может наступить и ответственность.
Нарушение влечет наложение штрафа в следующих размерах:
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