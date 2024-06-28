RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какое наказание может быть, если при проверке ТЦК у вас нет документов: ответ юриста

Какое наказание возможно, если при проверке ТЦК вас не будет документов (фото: facebook.com/zt.otck)
Автор: Юлия Гаюк

В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ.

В комментарии РБК-Украина юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула рассказала, какие документы обязательно носить и какое наказание может быть в случае их отсутствия.

Какие документы нужно носить с собой

Эксперт говорит, что раньше для людей разной военной специализации были разные документы, которые было обязательно носить с собой.

  • Для призывников - это удостоверение о приписке к призывному участку.
  • Для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
  • Для резервистов - военный билет.

Однако с 18 мая 2024 установили новую форму военно-учетного документа, которая является общей для всех категорий граждан.

"С этого момента военно-учетные документы старого образца, такие как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного, не подлежат получению. Вместо этого граждане получают военно-учетный документ нового образца в письменной или электронной форме", - отмечает Александра.

Для установления лица уполномоченные обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание: выдержка об обновлении данных, выдаваемая ЦПАУ, или данные, отображенные в приложении "Резерв+", не являются военно-учетными документами. Они только подтверждают факт обновления данных.

В то же время в приложении "Резерв+" появился QR-код. Уполномоченные органы могут отсканировать его и проверить действие электронного военно-учетного документа.

Важно: если у вас есть военно-учетный документ старого образца, но данные в нем менять не нужно, новый военно-учетный документ получать также не обязательно.

Для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обязательно носить с собой военно-учетный документ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В каких случаях нужно заменить военный билет

Существует исчерпывающий перечень оснований, согласно которым военно-учетный документ подлежит замене:

  • взятие гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста
  • если призывник, состоявший на военном учете до вступления в силу обновленного закона о мобилизации, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист - военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военный билет офицера запаса или временного удостоверения военнообязанного
  • изменения категории по воинской обязанности
  • отсутствие места для внесения изменений
  • несоответствия сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов
  • потеря
  • выражение желания изменить военно-учетный документ

Какое наказание можно получить за отсутствие

Если у человека нет при себе военно-учетного документа или он отказывается предъявлять его, ему могут вручить повестку для уточнения данных.

За нарушение закона про оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию может наступить и ответственность.

Нарушение влечет наложение штрафа в следующих размерах:

  • от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100-8 500 гривен)
  • от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если лицо совершило нарушение повторно (8 500-11 900 гривен)
  • от 1 000 тысяч до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в особый период совершения нарушения (17 000-25 500 гривен)

Раньше мы рассказывали, можно ли проходить службу по месту жительства.

Читайте также, при каких условиях могут мобилизовать мужчину до 25 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКМобилизация в УкраинеВоенный билет