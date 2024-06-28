Яке покарання може бути, якщо при перевірці ТЦК у вас немає документів: відповідь юриста

У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського, чи представника ДПСУ.
У коментарі РБК-Україна юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула розповіла, які документи обов'язково носити та яке покарання може бути в разі їхньої відсутності.
Експертка каже, що раніше для осіб різної військової спеціалізації були різні документи, які було обов'язково носити з собою.
Однак з 18 травня 2024 встановили нову форму військово-облікового документа, яка є загальною для всіх категорій громадян.
"З цього моменту військово-облікові документи старого зразка, такі як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, не підлягають отриманню. Замість цього громадяни отримують військово-обліковий документ нового зразка у письмовій чи електронній формі", - зазначає Олександра.
Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу.
Зверніть увагу: витяг про оновлення даних, який видає ЦНАП, або дані, відображені в застосунку "Резерв+" не є військово-обліковими документами. Вони лише тпідтверджують факт оновлення даних.
Водночас у застосунку "Резерв+" з'явився QR-код. Уповноважені органи можуть відсканувати його та перевірити чинність електронного військово-облікового документа.
Важливо: якщо у вас є військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.
Для всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років обов'язково носити з собою військово-обліковий документ (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Існує вичерпний перелік підстав, відповідно до яких військово-обліковий документ підлягає заміні:
Якщо в людини немає при собі військово-облікового документа чи вона відмовляється його пред'являти, їй можуть вручити повістку для уточнення даних.
За порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може настати й відповідальність.
Порушення тягне за собою накладення штрафу в таких розмірах:
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