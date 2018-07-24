КДКП закрила дисциплінарну скаргу Горбатюка по прокурору Ніколаєву

Дане рішення не оскаржується, заявив Горбатюк

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) вирішила закрити дисциплінарне провадження по заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Миколі Ніколаєву. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Сергій Горбатюк.

"По Ніколаєву закрили дисциплінарне провадження. Дане рішення не оскаржується", - сказав Горбатюк.

Так, на Ніколаєва подали скарги 58 прокурорів, зокрема про розголошення негласныех слідчих (розшукових) дій, вплив на прокурорів, розголошення інформації сторонам.

Він зазначив, що мотивація даного рішення буде оприлюднена пізніше. Відомо, що по Ніколаєву тільки один з членів КДКП висловив особливу думку.

Крім того, на засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії було розглянуто питання щодо Гриняка. Так, було оголошено догану слідчого і прокурора по справі Гриняка.

"Слідчому і прокурору по справі Володимира Гриняка оголосили догану", - додав Горбатюк.

Зазначимо, справу чинного генерала Міністерства внутрішніх справ Гриняка раніше вже передали до суду. Його звинувачують у розгоні Майдану і організації вбивств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КДКП розглянула дисциплінарну скаргу Горбатюка на прокурора ГПУ Ніколаєва.