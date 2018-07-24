КДКП закрыла дисциплинарную жалобу Горбатюка по прокурору Николаеву

Данное решение не оспаривается, заявил Горбатюк

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила закрыть дисциплинарное производство по заместителю начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований Департамента специальных расследований Николаю Николаеву. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Сергей Горбатюк.

"По Николаеву закрыли дисциплинарное производство. И данное решение не оспаривается", - сказал Горбатюк.

Так, на Николаева подали жалобы 58 прокуроров, в частности о разглашении негласныех следственных (розыскных) действий, влияние на прокуроров, разглашение информации сторонам.

Он отметил, что мотивация данного решения будет обнародована позже. Известно, что по Николаеву только один из членов КДКП высказал особое мнение.

Кроме того, на заседании квалификационно-дисциплинарной комиссии был рассмотрен вопрос по Гриняку. Так, был объявлен выговор следователю и прокурору по делу Гриняка.

"Следователю и прокурору по делу Владимира Гриняка объявили выговор", - добавил Горбатюк.

Отметим, дело действующего генерала Министерства внутренних дел Гриняка ранее уже передали в суд. Его обвиняют в разгоне Майдана и организации убийств.

Напомним, ранее сообщалось, что КДКП рассмотрела дисциплинарную жалобу Горбатюка на прокурора ГПУ Николаева.