Казначейство заблокировало Львову почти 1 млрд гривен: под угрозой транспорт и строительство

Сотни миллионов заблокированы

Мэр Львова Андрей Садовый в комментарии изданию сообщил, что по состоянию на 28 октября Государственное казначейство не провело 4231 платеж Львовской громады на общую сумму 901,7 млн ​​гривен. Из этой суммы 554,1 млн гривен составляют средства бюджета развития.

По его словам, проблема заключается не в отсутствии денег в местном бюджете, а в невозможности своевременно ими распоряжаться.

"Деньги у города есть. Они лежат на счетах, но Казначейство не проводит платежи. В первую очередь это влияет на людей, которые выполняют работы для города", - говорит Садовый.

Под угрозой коммуналка, транспорт и строительство

Задержки уже отражаются на работе коммунальщиков. Мэр Львова рассказал, что работники коммунальных служб и дворники по невыплате зарплат начинают увольняться.

Чтобы продолжать работу и избежать сбоев, предприятия вынуждены накапливать долги и брать займы.

Проблемы с проведением платежей могут повлиять на работу общественного транспорта Львова. Как отметил Садовый, из-за отсутствия расчетов есть риск сокращения количества автобусов и трамваев на маршрутах.

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Кроме того, задержки усложняют реализацию крупных строительных проектов, для которых важно соблюдать технологические термины.

Среди оказавшихся под угрозой объектов, - новый путепровод на перекрестке улиц Шевченко и Ковча.

Чего Львов ждет от правительства

Мэр Львова соглашается, что в условиях войны финансирование обороны является приоритетом. Однако, по его словам, громады также должны выполнять свои обязательства перед жителями, обеспечивать работу критической инфраструктуры и готовиться к зиме.

"Мы понимаем сложность ситуации в государстве и необходимость финансирования обороны. В то же время громады также имеют свои обязательства - содержание критической инфраструктуры, выплата заработных плат, поддержка военных, проведение ремонтов и подготовка к зиме", - подчеркнул Андрей Садовый.

От правительства и Министерства финансов Львов ждет понятного и предполагаемого механизма проведения казначейских платежей. Это должно дать громадам возможность планировать расходы, своевременно рассчитываться с подрядчиками и поддерживать бесперебойную работу городских служб.

Что происходит с платежами громад

Следует отметить, что ситуация во Львове является частью более широкой проблемы. По данным Ассоциации городов Украины (АМУ), задержки платежей со счетов местных бюджетов охватили громады во всех регионах страны.

Общий объем непроведенных казначейских платежей, по оценкам АГУ, составляет около 20 млрд гривен.

В правительстве объясняют задержки нехваткой средств на едином казначейском счете и необходимостью первоочередного финансирования обороны.