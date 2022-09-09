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Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати: перехоплення ГУР

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 18:32
Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати: перехоплення ГУР Фото: Окупант скаржиться дружині на власне керівництво та втрати (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з дружиною поскаржився на численні втрати у підрозділі та відсутність належної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Росіянин розповів своїй дружині, що у бригадах велика кількість військових РФ звільняється.

"Ходять по госпіталях, щось собі знаходять. А також всі мости підірвали", - скаржиться окупант.

Під час того, як окупанти переправляються через річку, вони постійно очікують на влучання ракет з HIMARS. Дружині стало цікаво, де та сама "гарна російська зброя", яку постійну показують по телебаченню. Окупант розповідає, що зброя є, проте її не дають у його підрозділ.

"Жителів у селах чіпати не можна. А також владі взагалі байдуже, скільки своїх хлопців загинуло", - заявив росіянин.

Нагадаємо, що раніше окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі.

Також інший російський окупант розповів про сором перед українським народом.

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